眼下，大陸已過本輪新冠肺炎疫情流行高峰。在剛過去的這一周，多地官員掃碼「下館子」帶頭消費，提振消費信心，釋放復工複產複業積極信號。

15日晚，青海省人民政府發布通告稱，全省所有餐飲經營單位，即日起可全面恢復營業，並提倡使用手機掃碼支付結帳，鼓勵採取線上外賣、線下打包，錯峰堂食、叫號取餐、間隔排隊等多種形式，避免排長隊。

此前，青海部分消費者已釋放按捺不住的消費熱情，在已營業的餐館「打卡」消費，而另一部分消費者，仍持觀望狀態。上周，青海省人大常委會副主任、海東市委書記鳥成雲和市政府市長王林虎，分別帶領相關部門負責人，在該市帶頭下館子吃青海特色麵食拉麵等。

據悉，江蘇省委常委、南京市委書記張敬華檢查調研復工複產複業時，在此間一處商業綜合體，出示「蘇康碼」後入店，品嘗鴨血粉絲湯等小吃。

此外，湖南省張家界市、廣東省茂名市、海南省儋州市等地官員，也先後帶頭購物、就餐，江西、吉林等地商務部門發出倡議，鼓勵幹部職工積極進行餐飲消費，以實際行動支援餐飲企業發展。

(旺報 )