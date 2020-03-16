2018年底，海巡署偵防分署吊掛分隊小隊長柯博承，在惡劣的天候中進行外籍貨輪船員吊掛救援時不姓殉職，外界才重視到這群隨時守護在台灣周邊海域的空中吊掛救援人員值勤辛苦的一面，但這項具高專業、高體能與技術的危險任務，國內外向來由男性擔任，不過海巡署卻有3位女強人，投入這項號稱最高難度服務，且專陪傷患的的「另類空姐行列」。

過去海巡署支援空勤總隊的吊掛救援人員，都是由海巡署特勤隊員擔任，在海洋委員會成立後，海巡署偵防分署成立專責吊掛分隊，歷經多年招考訓練，首度出現女性報考搜救員，而且在一年內，訓練出3位海上媽祖。

要成為合格海巡空勤吊掛士，必須取得救生員、初級救護技術員、水上救生訓練與直升機吊掛及攀降等四種證照。目前海巡署內完訓且已經配派遣至各基地進行救援吊掛任務的，包括台中水南機場的蒲俐錦與林姿婷，以及花蓮機場的陳詩婷三位女士官。擔任吊掛士，本薪結合勤務加給與飛行鐘點費，上士月薪即可上看7萬元。

日前3月8日婦女節時，海巡署長室就利用第一位蒲俐錦的故事，製作成有趣感人的文宣，內如這麼寫著：「各位傷患早安，歡迎搭乘海巡航空AS-365從海平面前往醫院的班機，預計空中飛行時間是20分鐘。為了確保救援工作順利，請不要緊張並聽從吊掛人員指導…」。

這段自嘲的文字，也道出救援人員的任務內容極度艱苦，例如隸屬海巡偵防分署空中吊掛分隊第二小隊的蒲俐錦笑稱，她已經多次成功執行濤浪中的海上的救援任務。她曾打趣地說：「本來是想當空姐的，結果…現在卻變成這種空姐。」雖然嘴裡說著玩笑，但是在他臉上藏不住的專業與自信，都顯示著她深深以空勤吊掛的「空中一姐」為榮。

(中時電子報)