美國聯準會（Fed）閃電降息4碼，利率趨近於「零」，正式啟動高達7000億美元的量化寬鬆（QE）計畫，不過，聯準會的救市計畫為激勵台股，反而受稍早道瓊指數期貨暴跌逾千點影響，台股開盤就下跌近60點、開在10069點，隨後跌勢拉大、超過170點，再度跌破「萬點」大關。

財信傳媒董事長謝金河在臉書上表示，近來全球股市動盪激烈，美國股市動輒1千點、2千點的漲跌，是難得一見的景況；台股也震盪加劇，未來將是一場嚴酷的生存大作戰，台股指數仍在萬點附近，但已經有很多公司的股價趴在地上了，這種領先大盤走跌的公司，很可能預告未來營運的頹勢，這當中不乏知名或重量級的企業。

謝金河點名，如鴻海集團董事長郭台銘旗下子公司有投資的康聯生醫，在不知不覺中，居然從332元跌至49元，股價下跌85％以上；過去曾風光一時的浩鼎竟然從775元跌到87.5元，中裕也從349.5元跌至67.5元，很多生技股都出現難以想像的低價，意味過去炒作過頭，困難的調整才正要開始；去年上市的羅麗芬美容保養企業，2月營收也減少66％、股價腰斬，專營陸客生意的寶得利，今年狀況也恐怕不妙。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，歐美地區確診案例快速增加，市場擔心大流行，階段，不利於經貿活動，也讓全球需求放緩，包括服務、製造、金融等各大產業，都會受到不同程度的衝擊，加上近期原油價格崩跌，能源公司與美國頁岩油面臨破產危機，加深景氣的不確定性，恐慌情緒高漲下，預測金融市場整理期將拉長。

謝金河進一步指出，歐美疫情顯然煞不住車了，未來對全球經濟的重傷害，恐怕會逐漸加重，航空、郵輪、旅遊、餐飲等是第一波受害者，接下來各企業將面臨一個嚴厲的大調整年代，面對大風大浪，企業必須更加妥善因應，投資人也必須用更高的標準來檢視企業的體質。

(中時 )