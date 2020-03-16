國內昨（15日）一口氣爆發6起境外移入確診個案，其中一例北部高中男生，和家人到希臘後旅遊近2個月，返台7天才出現症狀，引爆社區傳播疑慮。一名自稱是高中生的網友在PTT發問，如果知道是哪所高中，可以爆卦嗎？引發鄉民熱烈討論。不過該篇文章一出，才發現PTT竟有一堆高中生，讓眾多資深鄉民崩潰：ptt不是老人家玩的嗎？

這名確診高中生1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，他就讀的班級已達停課標準。由於該生返台已久接觸者多，難以匡列，就連陳時中也坦承擔憂。

一名網友在PTT發文「如果我知道是哪所高中」，詢問鄉民可以在八卦版爆卦嗎？爆出來會違反版規嗎？引爆鄉民猜測。不過更讓人意外的是，這篇文章釣出超多高中生留言：「我高中不知道」、「小弟我高中生，基本上全台北高中生都知道了」、「我也是知道的高中生 憋著好不舒服」。

讓其他資深鄉民忍不住表示：「這麼多高中生有pttㄛ」、「高中有ptt超厲害的」、「趕快幫忙宣傳 現在大一都沒聽過ptt」。

(中時電子報)