曾罵女學生「去死」的楊姓女韓粉，在臉書轉載文章指控陳菊貪污，遭陳菊自訴誹謗，求償100萬元並登報道歉。台北地院認定楊女確實造成陳菊名譽受損，今判她應賠25萬元，並在臉書道歉。

全案源於楊女去年8月在法國巴黎旅遊時，上臉書分享陳菊貪污500億元，並提供5億元作為蔡英文競選資金等文章，楊女遭砲轟後，將文章下架並求饒，陳菊仍對她提起民、刑事訴訟；刑事部分北院判拘役50日，楊女已提起上訴，二審尚未開庭。

法院上次開庭，楊女的女兒證稱，去年8月6日當天，她和媽媽在巴黎旅遊，媽媽在臉書轉發這篇文，隨即拿給她看，因她從來沒聽過文章內容，馬上告訴媽媽這未經證實，要趕快刪除，媽媽也相信她，當天就把文章刪了。

楊女則說，她發文後沒有任何人轉載、按讚、留言，在女兒提醒她後，發文只過了14分鐘就刪除，卻馬上被人截圖提告，氣憤表示：「不就是有人24小時監看我？」。

(中時 )