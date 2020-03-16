教育部今年「議題導向跨領域敘事力培育」及「人文社會與科技前瞻人才培育」計畫開始受理申請，分別將於4月10日及4月30日截止，但因應新冠肺炎疫情，徵件說明也將改採線上方式辦理。

「議題導向跨領域敘事力培育計畫」為培養學生具備綜合敘事、多元想像及問題解決能力，鼓勵大學校院運用跨領域合作、場域實踐為策略，發展以利他精神為核心、多元敘事為載體的創新課程機制及模組，並透過教師共學社群經營與連結，強化議題導向跨領域師資軟實力，形成兼具教學與研發能量的教學團隊。

這項計畫現正公告受理「議題導向跨院系敘事力新創課程發展」及「議題導向敘事力課程暨教師社群發展」二項徵件計畫。前者以108年度曾獲補助的大學校院為對象，發展全校型跨領域新創課程模組；後者則以大學校院教師群組為對象，鼓勵教師自發性組成團隊，發展跨領域課群、進行共學培力，並研發新興課程。計畫受理申請截止日為4月10日。

「人文社會與科技前瞻人才培育計畫」為鼓勵大學校院透過適當環境與機制營造、鼓勵研教合一的跨域師資、推動共享教師成長社群等方式，以科技前瞻議題為主軸，培養人文及社會科學領域學生體察未來趨勢變化，以具備知識創新、融通、整合及應用能力。計畫受理申請截止日為4月30日。

教育部資訊及科技教育司表示，期望透過各校的課程成果及教師跨領域合作教學經驗，傳遞並激發更多教師參與，並分別在3月13日及16日進行計畫線上徵件說明，相關資訊可至教育部人文社會科學相關領域計畫入口網查閱。

(中時 )