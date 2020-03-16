受到新冠肺炎疫情全球延燒影響記憶體市場需求，市場研究機構TrendForce認為將使下半年DRAM價格漲幅受限，NAND Flash可能轉跌；經上周股價修正後，今早南亞科(2408)股價小跌，旺宏(2337)、華邦電(2344)盤中逆勢上揚。

華邦電董事會決議，2019年度擬每股配息0.1元，上周五外資逢低買超華邦電7976張。

旺宏去年度盈餘每股配發1.2元現金股息。旺宏第一季業績可望同步產業淡季不淡的趨勢。展望今年，旺宏總經理盧志遠於2月的法說會中表示，本季各產品價格穩定，原先看好今年產品報價走向，但受新冠肺炎疫情影響，產品報價走勢轉為撲朔迷離，看不清楚。不過，5G基地台客戶需求並未受肺炎疫情影響，仍符合預期維持健康狀態。

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示，雖然中國疫情看似趨緩，然中東、歐洲與美國疫情急速擴散，世界衛生組織(WHO)已正式宣佈新冠肺炎成為全球大流行傳染病，將讓全球經濟陷入系統性風險，記憶體市場恐怕提前反轉進入不景氣週期。

從需求來看，新冠肺炎的大流行將嚴重衝擊經濟與社會活動，進一步影響個人消費力道；終端產品的出貨下滑，勢必將造成記憶體需求同步下修。2020年第一季與第二季DRAM與NAND Flash均價仍維持上漲，主要是因為年初客戶端庫存水位偏低，採購備貨意願強烈，然TrendForce認為真正的挑戰會從第三季開始，隨著需求萎縮導致庫存去化不易，將大幅削弱客戶端採購力道，使得價格漲幅受到抑制，在NAND Flash領域可能由漲轉跌。

2020年DRAM及NAND Flash的供給增加有限，年增幅度分別僅13%及32%，加上客戶庫存水位大多處於低檔，因此TrendForce原先預估，價格漲勢可延續至今年底，然隨著需求出現結構性改變，從第二季末開始，採購端拉高庫存的力道將萎縮，進而影響下半年價格走勢。在DRAM領域，由於原本供需差距就大，所以就算需求面臨下修，供需依舊會有缺口，因此最悲觀預估是下半年漲幅收斂，但不至於由漲轉跌。反觀NAND Flash領域，供需缺口並不顯著，而且已經觀察到第二季客戶端需求轉弱的狀況，若需求持續下修，下半年價格可能快速反轉。

(時報資訊)