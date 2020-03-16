1.台積電(2330)：上週五ADR大漲7.27%、5奈米接單滿到年底，惟美降息引爆恐慌情緒，早盤下跌股價探至285元。
2.華邦電(2344)：13日外資轉買超7975張，支撐盤初股價逆勢小漲。
3.南亞科(2408)：今受邀線上法說，上周五自營商擴大買超卡位，早盤股價一度逆勢小漲64.3元，盤中不敵賣壓跌逾2%。
4.廣穎(4973)：外資連兩日買超，拉抬盤初股價續彈至25.25元。
5.威剛(3260)：外資連兩日買超相挺，盤初股價一度逆勢走高至59.8元，抗跌氣勢不弱。
6.京元電子(2449)：擬配息1.6元，殖利率逾5%，外資賣超縮手、內資擴大買超，激勵早盤股價一度逆漲約5%。
7.華泰(2329)：13日外資轉買超，早盤股價逆漲近2%。
8.勤美(1532)：陸廠復工快，3月營運拚回溫，支撐早盤股價逆漲約2%。
9.京城(2524)：今起執行庫藏股+看屋人潮也開始慢慢恢復，強勢亮燈漲停。
10.光群雷(2461)：16日起買回庫藏股，股價安心，今早走高3%。
11.熱映(3373)：漲多拉回，惟疫情未平熄前體溫量測產品市場仍有需求，走高2%拚穩40元。
12.泰山(1218)：攜「珍煮丹」推出新飲品搶市，惟大盤崩跌連累股價上週五退回2月中旬的起漲點，今早重新再起逆勢走高。
13.南六(6504)：疫情不退，市場需求不減，跌深反彈，跳漲逾7%。
14.辣椒(4946)：手機遊戲「七大罪」傳捷報，棒辣椒負責台灣在地化服務，母憑子貴，一度漲停。
15.旺宏(2337)：記憶體Q2喊漲，直接受惠營運看旺，不畏外資連5日賣超46209張，早盤續反彈漲近2%。
16.松翰(5471)：耳溫槍題材衝鋒，去年每股賺2.03元、擬配息2.1元，股價強彈高漲逾6.5%，重返季線。
17.敦泰(3545)：外資連2日賣超調節，惟晨盤低點續回升漲逾3%，連2日反彈。
18.奇鋐(3017)：去年每股賺2.71元，寫9年新高，擬配息1.3元，早盤穩步走揚逾2%。
19.愛普(6531)：外資連2日逆勢買超逾1300張，股價力漲逾4%。
20.圓剛(2417)：雲端視訊會議商機發酵，自營商轉買超，晨盤續衝漲逾8.5%。
21.中連貨(5604)：擬配息5.55元，加上低油價成為受惠股，開盤跳空鎖住44.1元漲停價。
22.中裕(4147)：與美商Genentech及Biogen達成協議權利金免付了，營運將大補，晨盤受累台股重挫，漲幅收斂至3%。
23.國光生(4142)：防疫概念股攻勢再起，早盤急拉大漲8%，收復月線及30元。
24.高端疫苗(6547)：防疫題材重燃，早盤急攻漲停鎖住，委買張數約4500張排隊。
25.神隆(1789)：近日獲投信偏多操作，早盤逆勢揚升7%，站穩季線。
26.亞諾法(4133)：防疫題材再發威，獲外資連2買，帶動早盤強攻漲停。
27.豪展(4735)：額溫槍搶手，3月將陸續出貨，激勵早盤急彈8%，收復季線。
28.恆大(1325)：口罩防疫出貨拉抬營收躍進，早盤彈升7%，重返五日線。
29.永日(4102)：108年合併獲利3132萬元，每股稅後賺0.74元，早盤震盪攻頂，收復20元。
30.台耀(4746)：具備自製瑞德西韋抗疫藥潛力，晨盤一度亮燈漲停，攻上1年半高位。
31.亞德客-KY(1590)：3月訂單需求強勁，目前接單暢旺，早盤漲逾5.5%。
32.力山(1515)：2月營收年增13.09%，三大法人13日轉買超410張，早盤挾量漲逾5%。
33.傳奇(4994)：去年轉盈，EPS為4.48元，獲利創高，早盤漲逾5%。
34.網家(8044)：宅經濟發酵，網購業績讚，早盤漲逾4%。
35.京城銀(2809)：三大法人13日轉賣超2406張，早盤跌逾4%，力守30元。
(時報資訊)
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