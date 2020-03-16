《業績-生醫》達爾膚2019年EPS4.26，擬配息3.86元 10:182020/03/16 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 醫美保養品牌達爾膚(6523)公布2019年財報，達爾膚2019年稅後淨利1.92億，年增6.7倍，EPS 4.26元，董事會決議配發3.86元現金股利。 2019年達爾膚全年合併營收10.14億元，年增5.3%，稅後淨利1.92億，年增幅度高達672%，主要來自台灣市場的營收穩定、獲利成長，加上對大陸的投資調整，使整體營運績效改善，獲利表現大幅增長。 達爾膚董事會決議將在6月18日召開股東常會，擬擬補選董事一席。 (時報資訊) #達爾膚 #EPS #稅後淨利 #業績 #生醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《生醫股》浩鼎拚產品授權，市場認同拱高 10:002020/03/12 財經 化口罩「危肌」為商機 博客來推線上「醫美大賞」 15:252020/03/12 財經 宏正擴大產能 營運有望向上 04:102020/03/13 證券．權證 《業績-生醫》麗豐去年獲利創新高，EPS 18.02元 12:162020/03/13 財經 《股利-半導體》矽格上季、去年獲利齊創高，擬配息2.2元 15:062020/03/13 財經 《業績-半導體》京元電去年獲利攀峰，擬配息1.8元、殖息率5.92％ 15:402020/03/13 財經 《股利-電子通路》聯強去年每股賺4.09元，擬配息2.6元 17:392020/03/13 財經 《生醫股》藥華藥獲美麻州銷售藥品執照 17:392020/03/13 財經 聯強去年EPS 創八年新高 04:102020/03/14 證券．權證 生技股炒過頭、航空好日子不多 謝金河盤點疫情沒有抵抗力產業 00:432020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 國際油價重挫 還有更糟的事在後頭 - 財經 - 工商 Fed罕見大動作爆恐慌！ 美指期嚇到觸及跌停崩千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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