醫美保養品牌達爾膚(6523)公布2019年財報，達爾膚2019年稅後淨利1.92億，年增6.7倍，EPS 4.26元，董事會決議配發3.86元現金股利。

2019年達爾膚全年合併營收10.14億元，年增5.3%，稅後淨利1.92億，年增幅度高達672%，主要來自台灣市場的營收穩定、獲利成長，加上對大陸的投資調整，使整體營運績效改善，獲利表現大幅增長。

達爾膚董事會決議將在6月18日召開股東常會，擬擬補選董事一席。

(時報資訊)