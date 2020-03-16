美國宣布降息4碼，財政部長蘇建榮今早表示，美國降息將造成國際資金流動，台股殖利率相對高，會關注外資是否流入台股，國安基金也隨時緊盯市場動盪。

財政部並宣布受疫情影響者，最長可延緩繳稅1年，今天就將發布行政命令。至於是否進一步祭出降稅措施，財政部長蘇建榮表示，降稅還要修法，修法完後還要隔年申報才適用，是緩不濟急的作法。

美國聯準會（Fed）宣布再降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%，外界關注是否衝擊國內金融業表現，蘇建榮今天在立法院財委會會前受訪時表示，會密切關注美國降息對經濟造成的全面影響，目前看來，降息將造成國際資金流動，台股殖利率相對高，外資是否流入台股為關注重點。

蘇建榮指出，國安基金會隨時注意市場動態，若有必要，將召開臨時管理委員會，適當穩定台股。上週五台股雖然價跌，但成交量擴大至新台幣3000多億元，顯示台股動能還在，呼籲投資人對台股實質面要有信心，特別是台灣防疫做的好，經濟影響就會減少。

(時報資訊)