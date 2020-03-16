泰國一直是臺商南向布局之首選據點，配合政府新南向政策，並呼應泰國政府積極推動的「泰國4.0」(Thailand 4.0)計畫，由駐泰代表處、泰國數位經濟發展局及經濟部工業局指導，資策會數位教育研究所(教研所)與研華科技攜手，在3月16日於泰國共同成立「臺泰人工智慧學院」，將培訓泰國當地關鍵人工智慧人才，進一步協助泰國臺商企業數位轉型需求。

「臺泰人工智慧學院」(臺泰AI學院)為經濟部工業局輔導資策會教研所，執行AI智慧應用新世代人才培育(AIGO)計畫，提供人工智慧領域專業師資及創新課程，由泰國研華科技於當地招收具AI需求的產業及高階主管，首次開班30人卻吸引超過600人報名。為期兩個月共30個小時的AI課程，內容包含智慧醫療、智慧製造、智慧金融、智慧零售、智慧農業、教育等各種應用領域。

資策會教研所蔡義昌所長表示，「臺泰AI學院」打破過去傳統教授模式，運用直播技術傳授課程，透過AI趨勢案例的解析，再加上學員線上的即時操作，輔以活潑的師生互動問答、小測驗等方式，讓跨國線上學習更加生動有趣。課程更透過資策會教研所《CoreLab》平臺進行體驗實作，在臺灣講師帶領下逐步學習體驗，學員透過做中學、學中做的方式進一步學習AI知識。

資策會教研所以培養數位人才核心技能為初衷，創建學習平臺《CoreLab》，營造動手做的學習環境，提供學習過程中所有歷程報表讓講師、學員全程掌握學習狀況。近年更因應產業中AI人才新需求大增，《CoreLab》除提供免費多樣趣味的課程外，此次更透過《臺泰AI學院》跨國合作，讓學習不因新冠肺炎疫情與空間阻隔受到影響，持續培育國際AI人才。

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