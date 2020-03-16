美國祭出貨幣政策 賴士葆：台灣可考慮降息 10:262020/03/16 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立院財政委員會。（圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍委賴士葆今（16）日於財政委員會質詢財長蘇建榮時表示，美國現在祭出貨幣政策，利率幾乎降為0，又推出QE政策，他呼籲我國應該也要考慮降息，以免各國降、台灣沒降，熱錢大舉來台，導致新台幣大幅升值影響我國出口。 蘇建榮則回應，財政部對此無法表示意見，還是要讓央行做專業判斷，但他也強調，即使是央行也不能現在就說要降或是維持不動。 (工商 ) #美國 #台灣 #貨幣政策 #賴士葆 #降息 #財政委員會 #蘇建榮 #央行 #台幣 #升值 也許您會感興趣 推薦閱讀 騎虎難下學者：央行下周降息 04:102020/03/12 財經要聞 日銀預料 下周將寬鬆貨幣政策 09:352020/03/12 財經 楊金龍談貨幣政策三指標 央行降息 進入倒數計時 04:092020/03/13 財經要聞 川普新令 擬限制醫療產品依賴中國 04:102020/03/13 全球財經 台新：兩因素撐腰 美REITs買點到 04:102020/03/13 產業特刊 財長蘇建榮：國安基金密切關注適時因應 09:072020/03/13 財經 《財政》財長蘇建榮喊話...採取適當措施，穩住金融市場 09:092020/03/13 財經 《財政》蘇建榮盤前親上火線，國安基金隨時就「備戰狀態」 09:092020/03/13 財經 加拿大央行意外降息 10天內降息100基點 13:032020/03/14 財經 聯準會擬再降息 最多4碼 04:092020/03/15 財經要聞 政治熱門新聞 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 高雄「這區域」連署第一名 在地人嘆罷韓沒良心！ - 政治 口罩2.0真相？洛杉基曝：跟唐鳳幾乎完全沒關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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