藍委賴士葆今（16）日於財政委員會質詢財長蘇建榮時表示，美國現在祭出貨幣政策，利率幾乎降為0，又推出QE政策，他呼籲我國應該也要考慮降息，以免各國降、台灣沒降，熱錢大舉來台，導致新台幣大幅升值影響我國出口。

蘇建榮則回應，財政部對此無法表示意見，還是要讓央行做專業判斷，但他也強調，即使是央行也不能現在就說要降或是維持不動。

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