罷韓連署進入第二階段，罷韓四君子陳冠榮等人上午前往監察院陳情，要求監委調查高雄市選委會主委陳雄文行政不中立；台灣基進新聞輿情部副主任張博洋並指控，國民黨新任黨主委江啟臣與韓見面時，聲稱要挺韓到底，黨中央要協助韓治理高雄，這就是黨政市政不分。

陳冠榮醫師表示，一直以來罷免團體面臨的就是不對等的戰爭，要對抗的不僅是韓國瑜還包括嘍囉們，包括局處首長甚至是在議會的國民黨議員，其中，高雄市副市長陳雄文同時身兼選委會主委，及反罷免辦公室主任，他最近的言行讓人擔心球員兼裁判的問題，罷韓55萬份連署書是鐵打的，所以對送出去造冊的40萬份相當有信心，一定可以通過二階段門檻，原本索性想不要管，但後來考慮政治應該更有理想，不希望辛苦浪費，所以打算對陳雄文檢舉。

wecare高雄發起人尹立表示，罷免是重要的公民權利，罷韓團體對選委會只有一個要求就是行政中立，陳雄文被指派擔任市選委會主委，在選委會第98次會議紀錄發現，在公務人員進行查對時一份2元，剔除一份3元，甚至自行認定有偽造可能，發出查核書一份25元時，按件計酬，這是在中華民國歷史上非常可笑的。

他表示，選委會角色應是中立的，不應行政不公，但為何查核書要一份25元，好像找碴愈多領的愈多，已違反行政中立原則，陳雄文是政務官兼任選委會主委，有非常高的行政裁量權，可決定連署書是否有效，所以陳雄文任主委已違反行政中立原則，也違反公務人員利益衝突迴避，罷韓團體請監委南下進行相關動作，因連署書查核期共40天，已過了一星期，非常有急迫性。

張博洋也說，去年9陳雄文上任選委會主委，主要是因應罷免，選委會不實指控造假連署，都是陳雄文在發揮挺韓功力，現在整個高雄市政府已變成挺韓大本營，選委會已變成挺韓選委會，陳雄文就是挺韓、反罷免主委。昨天國民黨新任黨主委江啟臣與韓見面時，聲稱要挺韓到底，黨中央要協助韓治理高雄，就是黨政市政不分， 國民黨介入高雄市政，不是高雄人願意看到的結果。

公民割草行動發言人李佾潔醫師說明，現在在高雄發生的事情，並不止是高雄人的事，更是全台灣人的事，也是考驗監督不適任首長外、考驗台灣的民主制度，從罷免流程走到現在，監任高雄市選委會主委的陳雄文，不但發放職務津貼，發言上也表現出行政不中立，身為公民團體，希望監察院介入調查。

(中時 )