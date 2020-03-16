受到股災影響，光群雷（2461）近期股價創下近1年以來低點，董事會決議買回庫藏股，預定買回之期間3月16日～5月15日，預定買回600萬股，每股買回區間價格9.10～24.31元。光群雷早盤股價小漲約1％，均價約13.1元。

光群雷今年營運目標在於聚焦本業，公司預期今年光群雷本業維持5％～10％有機成長，毛利率維持在30％的水準，公司將積極處理轉投資Boxlight和光耀（3666）。光群雷今年擴大印度產能，耕耘印度、中東、非洲市場，預期年底發酵，挹注未來成長動能。

(工商 )