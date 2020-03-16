韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例達8236例，較15日增加74例；連同今早新增案例，死亡病例增至76例。

新增74例中，包括大邱35例、慶尚北道7例、首爾6例、京畿道20例，釜山、世宗市各一例，境外移入4例。

各地確診以大邱6066例、慶尚北道1164例最多，其次為首爾253例、京畿道231例、忠清南道115例、釜山107例、慶尚南道85例。仍集中在最先爆發群聚感染的大邱、慶尚北道，以及首爾、京畿道等首都周邊。

韓國聯合新聞通訊社報導，截至今天凌晨零時，韓國境內有75例死亡，連同慶尚北道新增一例，共76例死亡，致死率0.92%。

報導說，慶尚北道新增的死亡案例為82歲女性，原先住在慶尚北道清道郡立老人療養醫院，5日確診後送至金泉醫療院治療，但因肺炎症狀惡化不治。

解除隔離人數來到1137例，較15日增加303例，一舉突破千人。韓國至今有近27.5萬人接受篩檢，其中25萬1297人為陰性，1萬4971人仍在等待結果揭曉。

(中央社)