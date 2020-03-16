高雄一名陳姓男子喜歡在社群網站上獵豔，專找懵懂未知的少女下手，2018年6月1日認識一名13歲少女，兩天後便利用訊息功能，要求少女拍攝內衣褲及全裸私密照，少女父親察覺有異，報警揪出這名網路之狼。

法官認為，這名男子已不是第一次犯行，2015年間就曾以相同手法威脅少女拍攝猥褻影片，被判刑1年2個月，沒想到緩刑期間便再度犯案。陳男不斷騷擾該名少女，被害人心生恐懼，傳送了裸胸和下體私密照，不料陳男得寸進尺，要求少女開啟視訊功能並拿牙刷沾取牙膏插入下體，並以要給別人看裸照要求少女自拍猥褻影片給他，最後少女父親無意間發現自拍照，詢問女兒後報警，警方在陳男家搜索後扣得與少女聊天用手機。

陳男到案後坦承犯行，但抗議一審判刑太重，認為僅以文字脅迫少女，且僅儲存照片，視訊部分未以側錄方式留存，也沒有散布出去造成更大傷害，高雄高分院審理後認為對少女危害無擴大，可減刑，最後二審以3年10月定讞。

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(中時電子報)