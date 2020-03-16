美國約翰斯霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示，截至北京時間3月16日8時33分，全球新冠肺炎累計確診病例已超過16.7萬例，其中大陸以外地區累計確診病例超過8.6萬例。

另據大陸國家衛健委官方網站16日通報，截至3月15日24時，大陸累計報告新冠肺炎累計確診80860例。

此外，根據約翰斯·霍普金斯大學發布的實時統計數據，意大利已累計確診24747例，伊朗13938例，韓國8162例，西班牙7798例。依據這一統計，大陸以外累計確診病例已超過中國確診病例。

(中時 )