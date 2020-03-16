台中多檔營建類股，如富宇地產（4907）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）、富旺（6219）、豐謙（5523）等，16日早盤紛紛開出紅盤，平均漲幅逾1％；其中，329檔期預計大推案的富宇地產，盤中漲幅逾2％。

富宇地產今年329檔期將推出北屯機捷新案「峰景」、沙鹿區新案「凡爾賽」與南投草屯新案，3建案總銷估約55億元。

富宇總經理鍾堯明表示，新冠肺炎疫情爆發以來，雖然來客數略為受影響，但因政府防疫措施得宜，成交量影響不大，因此，富宇今年329檔期在台中、南投草屯都有推案規劃，年度推案目標不變。

富宇地產今年推案集中在上半年，即將進場的北屯機捷特區「峰景」案，地點位於敦富路與敦富十二街口的超高層住宅大樓，預估總銷約27億元，產品規劃25-35坪、2-3房的菁英首購宅，目前潛銷期間詢問度相當高。

至於南投縣草屯段737地號新案，產品規劃2-3房產品，預估總銷約18億元；沙鹿新案「凡爾賽」住宅大樓，位於沙鹿區中山路上，產品規劃2-3房的新古典建築，總銷金額約10億元。

(工商 )