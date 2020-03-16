新北市新店區日前發生震驚各界的隨機殺人案，自稱是「小鄭容和」的23歲王姓直播主，為了要不要回娘家吃飯，與妻子發生口角後，竟拿起車上的生魚片刀，隨機刺死在路邊等人的林姓機車騎士，台北地檢署承辦檢察官將在明(17)日早上到板橋殯儀館解剖林男遺體，確認林男死因。

據了解，王男的辯護律師日前在檢方聲押王男時，以「王男有精神障礙」為由，爭辯王男並非故意殺人，而是涉及傷害致死罪，引發各界議論。因此檢方明早解剖的用意，除了釐清林男死因外，主要是確認王男是否有殺人犯意，其犯行已涉及殺人罪，而不是王男律師所稱的傷害致死罪。

依據最高法院107年度台上字第4205號判決，所謂殺人未遂與傷害之區別，應以加害人有無殺意為斷，被害人所受之傷害程度，下手之情形如何，於審究犯意方面，為重要參考資料。因此認定加害人是否有殺人犯意，應審酌當時情況，視其下手之輕重、加害之部位，以為判斷之準據。

所以檢方解剖林男遺體的目的，是要釐清死者林男所受之傷害程度，被害王男下手之情形如何，以進一步確認王男是否有殺人犯意，以殺人罪來偵辦。

王男13日晚間與妻子發生口角後，便拿起車上的生魚片刀，隨機刺殺在路邊等姊姊下班的林姓機車騎士，林男送醫後不治。檢察官訊問後，以王男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，14日晚間向台北地院聲請羈押王男獲准。

(中時 )