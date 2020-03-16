2016年因合作《太陽的後裔》相識相戀的宋仲基與宋慧喬，隔年驚喜宣布閃婚，被認為是演藝圈最美的愛情之一，沒想到雙宋婚姻短命，去年中宣布離婚，事隔不到2年，爆出宋仲基當年豪擲3億台幣買的梨泰院愛巢，已狠心拆除重建，而在微博擁有千萬粉絲的兩性專家許川，揭露雙宋離婚主因，竟是在於喬妹「內心缺愛」。

雙宋不但情逝，連一起居住的婚房都不存於世，兩性專家許川表示，雖然如今毀愛徹底，但兩人認真愛過，宋仲基曾說過，拍攝《太陽的後裔》是他人生最幸福難忘的時光，因為在此找到了真心相愛的人，然愛情與相處是兩回事，許川認為宋仲基說離婚是因「兩人性格不合」這應該是真的，分析宋慧喬9歲時父母離異，自此跟母親生活在一起，「父親從她成長的經歷中一直是缺席的」，因此喬妹渴望補足這份缺失，找一個能一直照顧自己的人。

而這樣的心態造成了問題「宋慧喬內心缺愛」，在面對另一半時，無法表達自己的愛，因缺乏父愛，讓她對感情不信任，自身一直處於防禦狀態，「不敢輕易表達自己的想法，遇事會逃避、冷戰」，而另一半感受到的，往往是她放置問題，也不表達，只是一個勁兒的迴避。

許川還說，宋慧喬南已變得柔軟，會跟另一半爭勝負，而若對方不能滿足她的期待，喬妹會因不滿而指責並加以要求，也會感受到喬妹因此不給予愛，忽視另一半，只是一味的表達自己要的，久而久之伴侶就想求離去。

而宋慧喬是理解這個癥結點的，她曾說過，自己寡言、不溫柔，「是那種比起女兒更像兒子的性格」，且可能是性格問題，對人有好感也無法好展現，戀愛也經常處於被動狀態，苦笑自己不擅撒嬌，性格冷冰冰，而許川認為，「有好感但不能表露」就是她的防禦行為，其餘的行為也是因為對感情不信任而採取迴避，而她在愛情裡施展迴避與堅硬，就會摧毀感情，許川認為以雙宋作為借鏡，每個人都該學著跟伴侶相處，「當我們知道自己那些行為是錯的，進行調整後，才能收穫幸福，在感情裡得到愛和安穩」。

(中時電子報)