健康申明卡作假？陸將以妨害國境衛生檢疫處罰 11:072020/03/16 中時 張語庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎病例持續增加。（東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關總署3月16日聯合發布《關於進一步加強國境衛生檢疫工作 依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪的意見》，明確六類行為以妨害國境衛生檢疫罪定罪處罰。 其中包括，檢疫傳染病染疫人或者染疫嫌疑人採取不如實填報健康申明卡等方式隱瞞疫情，或者偽造、塗改檢疫單、證等方式偽造情節的。 (中時 ) #檢疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 # 台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎衝擊內需 夜市、商圈估衰退2至3成 09:402020/03/12 財經 新冠肺炎衝擊 交通部：國人日韓行程取消9成 10:222020/03/12 生活 新冠肺炎疫情擴大 美國E3電玩展確定取消 10:092020/03/12 科技 因應新冠肺炎疫情 巧聖技藝新秀選拔報名延長至3／20 10:252020/03/12 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 兩岸熱門新聞 澳門40日未有病例 今爆一名境外輸入個案 - 兩岸 霍普金斯大學：陸以外新冠肺炎確診逾8.5萬例 - 兩岸 - 旺報 單挑趙立堅美軍放病毒指控 美參議員推特遭封鎖 - 兩岸 陸、西兩國外長通電 陸承諾提供疫情援助 - 兩岸 台灣已邁入 日本的低智商社會 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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