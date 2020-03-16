大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關總署3月16日聯合發布《關於進一步加強國境衛生檢疫工作 依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪的意見》，明確六類行為以妨害國境衛生檢疫罪定罪處罰。

其中包括，檢疫傳染病染疫人或者染疫嫌疑人採取不如實填報健康申明卡等方式隱瞞疫情，或者偽造、塗改檢疫單、證等方式偽造情節的。

(中時 )

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