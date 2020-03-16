美國聯準會（Fed）16日凌晨5點多再度緊急降息4碼，讓區間利率降至零，更推出7000億美元的大規模QE計畫。對此恒大集團首席經濟學家任澤平說，對於美國聯準會直接「all in」，「我就一句話：飲鴆止渴」。他說美國這麼搞，包含貿易保護，貨幣大放水，政治被民粹主義綁架，貨幣被政治綁架，是在走火入魔，自廢武功。

據新浪財經引述任澤平說，據大陸和新加坡的成功經驗，面對疫情大面積爆發擴散，首先要控制疫情和恢復生產生活，提供短期流動性和減稅，然後再逐步刺激經濟增長和就業。美聯準會直接貨幣大放水，步驟錯誤，從原來的自大不重視到現在慌不擇路。

但對這次全球市場震盪，任澤平說金融市場的雪崩，疫情只是導火索，根源是貨幣長期超發的經濟、金融、社會脆弱性。從2008年金融海嘯至今12年過去，美國歐洲主要靠量化寬鬆和超低利率，導致資產價格泡沫、債務槓桿上升、居民財富差距拉大、社會撕裂、政治觀點激化、貿易保護主義盛行。

如今美國面臨股市泡沫、債務槓桿、金融機構風險、社會撕裂4大危機；歐洲、亞洲等也面臨同樣問題。從金融週期的角度，這是一次總清算，該來的遲早會來。

(旺報 )