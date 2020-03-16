聯詠(3034)短線受到新型冠狀病毒衝擊，但長線來說，新產品開發與定案均仍持穩發展，5G智慧機的需求也將推升OLED驅動IC出貨量，今早盤股價一度衝高逾2.5%，只是隨著台股再度失守萬點大關，股價翻黑小跌，但跌幅依舊相對大盤收斂。

聯詠儘管因為新型冠狀病毒增添營運不確定性，但聯詠面板廠農曆年節期間均維持稼動率而持續生產，而終端市場雖受疫區管制而使需求可能受影響，惟其新產品開發與定案均仍持穩發展，整體而言，聯詠第一季驅動IC均持平，其中TDDI出貨量略減、OLED驅動IC上升、大尺寸持平、SoC(系統單晶片)則上升，法人預期，聯詠預估第一季營收158億~168億元，季減少4%到季增加2%，毛利率由30%~32%往上挪移至31%~33%，營益率維持14%~16%。

今年為全球5G元年，終端市場看好會從智慧機開始發酵，儘管目前受到疫情衝擊空導致延後，但整體需求仍在，5G手機的需求推升OLED驅動IC出貨量，TDDI擴散至中低階手機，聯詠在產業具有領導地位，隨5G手機趨勢發生，將帶動OLED驅動IC出貨量成長，聯詠2019年OLED驅動IC出貨2100萬顆，聯詠維持上半年出貨量即能超逾2019年全年的預估值，成長倍增，此因，受惠於搭載的面板廠與系統廠客戶數量均增，加以5G手機滲透率提升，並且應用端亦由手機拓展至穿戴裝置等多元領域，因為OLED驅動IC毛利率優於整體平均值，亦將有助獲利規模。

(時報資訊)