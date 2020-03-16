台灣昨日新增六名新冠肺炎病例，防疫概念股多頭氣勢如虹，國光生(4142)急拉大漲8%，股價重回30元，並收復月線；高端疫苗(6547)漲停鎖在42.05元，至10:00，委買張數逾4500張排隊；亞諾法(4133)也挾著防疫題材再發威，股價也鎖在停板33.65元；豪展(4735)額溫槍3月將陸續出貨，早盤收復季線，股價大漲8%。

新型冠狀病毒散播快速，目前歐洲幾乎全面淪陷，台灣疫情控制得當，但昨日新增六名病例讓市場憂心忡忡，今日資金湧向防疫概念族群。全球大部分專家學者都認為，新冠肺炎未來將成為一種常態性的病毒，台灣相關的防疫概念股未來營運有成長的潛力，市場對此抱持樂觀看法。

生技類股今日防了防疫概念熱燒外，其餘個股各擁題材零星點火，中裕(4147)與美商Genentech及Biogen達成協議免付權利金，營運將添動能，晨盤一度衝至73.5元，但受台股重挫拖累，漲幅收斂至2~3%左右，股價在70.4元附近游走；永日(4102)則是挾著財報題材，108年合併獲利3132萬元，每股稅後賺0.74元，股價鎖在漲停板20.55元。

(時報資訊)