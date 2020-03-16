達爾膚去年後淨利年增6.7倍 擬配3.86元現金股利 10:502020/03/16 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達爾膚（6523）公布2019年財報，稅後淨利1.92億，年增6.7倍，EPS 4.26元，董事會決議配發3.86元現金股利。 2019年達爾膚全年合併營收10.14億元，年增5.3%，稅後淨利1.92億，年增幅度高達672%，主要來自台灣市場的營收穩定、獲利成長，加上對中國的投資調整，以及操作策略奏效，且費用控管得宜，致使整體營運績效改善，獲利表現大幅增長。 該公司2019年度每股盈餘4.26元，經董事會通過決議每股配發現金股利3.86元，配發率9成。 (工商 ) #達爾膚 #元現金股利 #稅後淨利 #控管 #淨利年增 也許您會感興趣 推薦閱讀 恩德去年虧損 仍配息0.1元 04:102020/03/12 證券．權證 友邦2019年全年淨利年增1.56倍 11:072020/03/12 財經 化口罩「危肌」為商機 博客來推線上「醫美大賞」 15:252020/03/12 財經 伸興去年EPS11.16元 每股配發8.8元現金股利 19:002020/03/12 財經 宏正擴大產能 營運有望向上 04:102020/03/13 證券．權證 奇鋐擬配發1.3元現金股利 17:382020/03/13 財經 《股利-電子通路》聯強去年每股賺4.09元，擬配息2.6元 17:392020/03/13 財經 聯強去年EPS 創八年新高 04:102020/03/14 證券．權證 歷史次高 泰碩 配2.1元現金股利 04:102020/03/16 證券．權證 《業績-生醫》達爾膚2019年EPS4.26，擬配息3.86元 10:182020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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