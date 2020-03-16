達爾膚（6523）公布2019年財報，稅後淨利1.92億，年增6.7倍，EPS 4.26元，董事會決議配發3.86元現金股利。

2019年達爾膚全年合併營收10.14億元，年增5.3%，稅後淨利1.92億，年增幅度高達672%，主要來自台灣市場的營收穩定、獲利成長，加上對中國的投資調整，以及操作策略奏效，且費用控管得宜，致使整體營運績效改善，獲利表現大幅增長。

該公司2019年度每股盈餘4.26元，經董事會通過決議每股配發現金股利3.86元，配發率9成。

(工商 )