預拌混凝土原料之一的飛灰、爐石粉、砂石價格，近一年來都已漲價，近期的預拌混凝土價格來到十年高峰，市場預期，國內前三大預拌混凝土廠國產建材實業(2504)，台泥(1101)、亞泥(1102)，今年預拌混凝土事業的營運成長空間可望加大。

國內飛灰，主要是由台電各火力發電廠供給，以公開標售方式由最高價者得；市場指出，新的得標價格是前一次的2、3倍。

另外，原料之一的爐石，國內市場主要是由中聯資源提供，預拌混凝土業者也指出，近一年來，價格也漲了20%以上。 至於砂石，由於疫情影響，中國大陸砂石無法進來台灣，已造成北部地區預拌混凝土廠的困擾，也因此牽動了北、中、南地區砂石價格的波動。

據了解，目前預拌混凝土的價格，北部地區的報價已來到每立方2400-2500元，議價後也有2300元上下，這幾乎已是近十年來的高峰。

在此市場行情，法人認為，這對主要以預拌混凝土為主要營項的國產建材、國內市占近15%的台泥預拌混凝土事業，以及亞泥旗下的亞東預拌，今年的營運成長也被市場看好。

(工商 )