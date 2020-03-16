東陽2月獲利大增34％ 11:082020/03/16 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）受惠於今年2月工作日較長，加上1月因春節假期遞延出貨的AM（售後維修）汽車零件外銷業務挹注，推升2月營收獲利大增，自結2月合併稅前淨利1.53億元，較去年同期成長34％。 東陽累計前二月合併稅前淨利2.97億元，每股稅前淨利0.53元，略遜於去年同期的0.65元。 東陽表示，OEM（車廠代工）、AM汽車零件事業將持發展水性塗裝及電鍍品產品等具競爭力產品，同時加強輕量化新技術、新工法、新產品的研發，以穩固台灣、大陸車廠的供應。 (工商 ) #東陽 #獲利 #汽車零件 #合併稅前淨利 #大增 也許您會感興趣 推薦閱讀 劍麟永新去年獲利靚 配息5元 04:102020/03/13 證券．權證 展碁營運旺 月底登興櫃 04:102020/03/13 證券．權證 329檔期爆4700億案量 中南部案量大增 09:332020/03/13 財經 《業績-生醫》麗豐去年獲利創新高，EPS 18.02元 12:162020/03/13 財經 《股利-半導體》矽格上季、去年獲利齊創高，擬配息2.2元 15:062020/03/13 財經 《股利-觀光》六角去年創3高，擬配息8.5元、殖息率近7％ 17:222020/03/13 財經 線上賞屋 新北台南最積極 04:102020/03/14 財經焦點 國泰金法說 國壽獲利成焦點 04:092020/03/15 財經要聞 力麒 外資反手買超 04:092020/03/15 證券．權證 歷史次高 泰碩 配2.1元現金股利 04:102020/03/16 證券．權證 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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