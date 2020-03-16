東陽（1319）受惠於今年2月工作日較長，加上1月因春節假期遞延出貨的AM（售後維修）汽車零件外銷業務挹注，推升2月營收獲利大增，自結2月合併稅前淨利1.53億元，較去年同期成長34％。

東陽累計前二月合併稅前淨利2.97億元，每股稅前淨利0.53元，略遜於去年同期的0.65元。

東陽表示，OEM（車廠代工）、AM汽車零件事業將持發展水性塗裝及電鍍品產品等具競爭力產品，同時加強輕量化新技術、新工法、新產品的研發，以穩固台灣、大陸車廠的供應。

(工商 )