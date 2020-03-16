一名20多歲男子日前前往高雄長庚醫院眼科看診，醫生發現他右眼視網膜出血、壞死，推斷這可能是愛滋病的徵狀，經過一連串的檢查後幫他安排做愛滋病毒篩檢，但男子卻在這個時候才坦承自己早已中鏢，讓醫生嚇傻趕緊做消毒，並檢查雙手有沒有傷口以免染上愛滋。

據《聯合新聞網》報導，壯年男子的主治醫師吳佩昌表示，患者就醫時提到自己有輕微的飛蚊症，近一週內視力出現模糊的情況，做檢查時發現他右眼眼底異常偏白，視網膜出血、壞死。

吳佩昌表示，一般來說，正常成年人不會有這種眼睛病變，因此懷疑患者染上愛滋病，眼部是遭病毒感染所致，不過患者卻否認自己罹患愛滋，醫師繼續幫他做檢查，最後決定安排他做愛滋篩檢，但患者在簽署愛滋篩檢同意書時，這才坦言自己說謊，其實早已中鏢。

吳佩昌表示，雖然愛滋病毒是透過性行為傳播，但患者是從淚液中發現病毒，因此當他講出事實後醫護人員全嚇傻了，趕緊將醫療儀器做消毒，同時檢查雙手有無傷口，深怕病毒透過血液滲入體內。

吳佩昌提到，過半的愛滋病患會像這名病例一樣，眼部遭病毒感染導致視網膜壞死，最嚴重的情況是視網膜剝離而失明；醫師表示，愛滋病毒會破壞人體的免疫系統，當免疫力降低時，人體內的巨細胞病毒就有機會伺機作怪，入侵眼部造成病變。

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(中時電子報)