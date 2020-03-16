LIVE／不滿中央包庇中火 藍營召開記者會

行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」無效掀反彈，國民黨團今天偕同中市府舉行記者會痛批，空汙法2018年修法，為何2年後才宣告無效，根本是雙重標準，基於政治考量，欲掩蓋無法維持夏季供電穩定，難以擺脫錯誤的能源政策，呼籲中部人立即打電話到政院、上政院臉書，抗議國家隊霸凌地方隊。

國民黨團書記長蔣萬安表示，政院以2018年修訂的空汙法，認定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」與空汙法牴觸，質疑為何要2年後才宣告無效，痛批根本就是雙重標準，專為中火護航的居心昭然若揭。

蔣萬安抨擊，政院作法完全基於政治考量，恣意妄為、為所欲為，等同站在環保署的對立面，為的是掩蓋無法維持夏季供電穩定的事實，替錯誤的能源政策護航，如今禁用生煤、石油焦已是不分朝野政黨的共識，關於生煤使用許可與生煤堆置在封閉場所等規定被宣告自2016年起無效，形同打臉自己。

「全民抗疫期間，中部人還要加碼抗肺癌」，國民黨立委楊瓊瓔說，政院將「台中市管制生煤自治條例」最重要的關鍵條文宣告無效，形同整個條例完全無效，還聯手經濟部、環保署國家隊霸凌地方隊的手法粗糙，令人無恥，呼籲中部人立即打電話到政院、上政院臉書，反映心聲。

中市府環保局副局長陳宏益說，中火產生的硫氧化物與氮氧化物佔整體固定汙染源的近八成，市府優先從最大汙染源管制，堅持減汙減排、永續發展、環境正義。中市府研考會主委吳皇昇批評，這真的是中華民國史上最醜陋的時刻，下政策的人也是歷史罪人，中市府會永遠記得中央政府霸凌地方政府。

(中時 )