除了征戰NBA長達22年的老鷹後衛卡特，下一個可能遭到新冠肺炎疫情逼退的球員很可能是熱火前鋒哈斯蘭，根據《太陽哨兵報》記者溫德曼16日爆料，假如NBA本季無法復賽，哈斯蘭只能正式宣告退休，改任熱火助理教練職位！

「哈斯蘭上季結束時決定延遲退役，熱火也跟這名老將續約，但因缺少上場時間，加上熱火本季目標跟上季不同，所以本季很可能將是哈斯蘭最後1個球季，」溫德曼表示，「假如NBA本季沒有打完剩餘比賽，這將是他生涯的結束。」

今年6月將滿40歲的哈斯蘭，不同於卡特生涯待過8隊，他在2002年NBA選秀落選後，前往法國打了1年，隨後加盟熱火待到現在，更跟熱火拿下3次總冠軍(2006、2012與2013年)，雖然數據並非特別出色，仍屬熱火招牌球星之一。

其實過去4季，哈斯蘭在的球員角色逐漸減輕，反而扮起熱火助教，熱火總裁萊里也早就幫他留好位置，溫德曼甚至預告，「40號球衣下季將跟莫寧、哈達威、波許、歐尼爾、韋德等人球衣高掛球場屋頂，哈斯蘭跟這些人一樣值得尊重。」

(中時 )