高雄市長韓國瑜上任後，找來前內政部長、水利專家李鴻源籌組團隊替高雄淹水問題把脈，定期召開座談會，16日上午李鴻源再度率團隊南下高市府討論治水方案，韓國瑜親自主持，表示去年汛期與往年相比，多數市民都能明顯感受高雄治水成效，他感謝專家們提出的寶貴建言，並當場起身，代表全體市民向與會學者深深一鞠躬致謝。

這場高雄市治水建言座談會上午在高雄市政府四維行政中心舉行，韓國瑜、副市長李四川與水利局等相關局處參加，除了李鴻源率團隊成員台大教授何昊哲、研究員梁世興出席，前水利署副署長謝勝彥、成大教授蔡長泰、中山大學教授于嘉順等人也與會討論。

韓國瑜致詞表示，高雄市轄管面積達2952平方公里，屬於中央管河川有3條主流，13條支流，中央管區域排水共有4條，屬高雄市轄管區域排水共有120條，區域排水總長度約398公里，流域幅員廣大。因此治水一直是高雄市努力重點，但氣候變遷加遽帶來極大衝擊，尤其都市防洪面臨都市開發行為造成逕流增加、市區下水道因河川水位過高而排水不易、短延時降雨無法及時排水、逕流量增加未有效控管等考驗，市府除了持續盤點找出排水束縮段打通瓶頸點外，在超過設計標準時，以現在水利建設仍有不足情形下，如何減少水患影響範圍與程度，仍是未來要積極面對的課題。

他請水利局根據去年治水總體檢會議，向在場學者專家報告高雄市108年度治水成果，並提出易淹水地區改善計畫，且針對抽水站建置及機組更新提出健檢成果，座談主要重點則以愛河為例，提出因應氣候變遷面臨相關治水挑戰進行探討。

韓國瑜對專家學者表達感謝，他們所提出的寶貴建議，讓市府可採取更好的因應方案，有效解決高雄市的水患問題，說著說著，他突然站起身，代表市民90度彎腰鞠躬致謝，讓在場專家學者們相當訝異，鼓掌回禮。

(中時 )