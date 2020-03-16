大陸國家統計局16日公布最新統計，2020年前兩個月，受到新冠肺炎疫情衝擊，商品房銷售額人民幣（下同）8,203億元，較上年同期驟跌35.9％。其中，住宅銷售額跌34.7％，辦公樓銷售額跌40.6％，商業營業用房銷售額跌46％。

房市銷售不振，連帶影響房地產開發商投資的意願。統計局官網公布的新聞稿稱，2020年前兩個月，全國房地產開發投資10,115億元，較上年同期下降16.3％。其中，住宅投資7,318億元，下降16％。反觀2019年全年的房地產開發投資增速為9.9％，足見房市投資大幅萎縮。

此外，統計局還公布，2020年前兩個月商品房銷售面積8,475萬平方公尺，較上年同期下跌39.9％。其中，住宅銷售面積跌39.2％，辦公樓銷售面積跌48.4％，商業營業用房銷售面積下降46％。

2月底，商品房待售面積5.3億平方公尺，比2019年底增加3,184萬平方米。其中，住宅待售面積增加3,224萬平方公尺，辦公樓待售面積增加31萬平方公尺，商業營業用房待售面積減少282萬平方公尺。

(工商 )