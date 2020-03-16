日本1月核心機械訂單意外反彈，為日本企投資釋出正面訊號，但在新冠肺炎疫情的衝擊持續擴大之際，日本經濟前景仍然堪憂。

日本內閣府周一公布，1月核心機械訂單較去年12月成長2.9%，扭轉去年12月的重挫11.9%，並優於經濟學家預估的月減1.6%。與去年同期相比，1月訂單減少0.3%，表現優於去年12月的年減3.5%與經濟學家預估的年減0.5%。

新冠肺炎在全球快速擴散，嚴重打亂供應鏈與企業活動，尤其在中國，使日本經濟前景在過去約一個月轉為黯淡。許多經濟專家預期全球經濟將跌入衰退，恐慌情緒亦使全球金融市場陷入震烈震盪。

為了緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，日本首相安倍晉三上周六表示，政府將考慮多個選項，包括暫時調降全國銷售稅。日本央行周一宣布將於當地時間中午12時召開緊急政策會議，就近來的經濟與金融情勢討論貨幣政策。這場會議將取代原定於3月18、19日召開的決策會議。

(時報資訊)