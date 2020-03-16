封測廠台星科（3265）受惠需求轉強、配合星科金朋未足額下單補償金挹注，2019年第四季稅後淨利創4.8億元次高、每股盈餘（EPS）達3.53元。合計全年稅後淨利5.67億元，年增達72.11％，每股盈餘4.17元，優於前年2.42元。

台星科董事會日前通過股利分派案，擬配息1.5元、創近5年高點，盈餘配發率約35.97％。以13日收盤價21.95元計算，現金殖利率達6.84％。公司將於6月9日召開股東常會，全面改選董事。

在績優題材及高殖息率護體下，不畏大盤開低下殺百點、再陷萬點保衛戰，台星科今（16）日股價開高穩揚，最高上漲3.87％至22.8元，早盤維持逾1.5％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人上周調節賣超台星科374張。

台星科受惠以其他營收認列星科金朋未足額下單補償金2052萬美元（約新台幣6.23億元）挹注，2019年第四季合併營收創12.82億元新高，季增逾1.12倍、年增達1.36倍。毛利率54.04％創歷史第3高，營益率48.49％亦為近2年高點。

在營收規模創高、本業獲利能力站上高點下，台星科去年第四季稅後淨利達4.8億元，季增達10.61倍、年增達130.32倍，每股盈餘3.53元，遠優於第三季0.3元及前年同期0.03元，雙創歷史次高佳績。

累計台星科2019年合併營收29.42億元，年增2.54％，為近3年高點。毛利率30.01％、營益率22.28％，分創近5年、近3年高點。稅後淨利5.67億元，年增達72.11％，每股盈餘4.17元，優於前年2.42元。

(時報資訊)