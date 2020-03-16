全球新冠肺炎疫情未止，不過穩懋(3105)維持今年第1季營運展望不變，歐系外資亦看好穩懋(3105)長期前景，給予穩懋「優於大盤表現」評等，目標價為385元。

儘管新冠肺炎疫情在歐美地區一發不可收拾，穩懋因農曆年左右已敲定第1季訂單，第1季營運未受到太多影響，穩懋預估，第1季合併營收將較去年第4季下滑low-teens百分比(11%到13%)，今年第1季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)；穩懋表示，由於公司產品交付期為4到6週，疫情還在持續發展中，要持續觀察情勢，第2季再針對疫情影響評估說明。

歐系外資在最新報告中指出，穩懋認為近期前景沒有變化，繼續保持公司第1季營運展望，並於第2季說明展望，不過考量到智慧型手機需求潛在放緩，我們將第2季的銷售從季增1%下調至季減5%；不過穩懋自2019年第4季開始最新產能擴張，計劃到今年第2季底前每月增加5000片晶圓產能，總產能將達月產4萬1000片，穩懋強調，產能增加的總體進展仍在進行中，而目前的產能已經足以滿足持續的需求，在全球新冠肺炎爆發期間能見度有限下，沒有計劃在2020年進一步擴大產能，不過如果看到下半年需求增加，仍可能啟動另一輪擴產。

歐系外資表示，美國主要客戶保留RF業務對於穩懋來說是一個好兆頭，且儘管全球新冠肺炎疫情持續發展中，但基礎設施和手機的5G訂單仍在按計劃進行，有鑑於穩懋客戶構成多元化，繼續對其業務前景充滿信心，加上穩懋從事GaN技術開發已有5至7年的時間，在長期前景持續看好下，給予穩懋「優於大盤表現」評等，目標價為385元，激勵穩懋今天盤中股價逆勢維持在平盤之上。

(時報資訊)