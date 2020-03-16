中磊(5388)2月產能仍受到工作天數影響，但3月起可望逐漸改善，中磊也積極透過提高竹南、菲律賓廠產能，降低營運風險，中磊將在18日舉辦法人說明會，屆時也將做出更明確說明，今股價在逆勢抗跌，盤中勁揚約1.5%，但目前技術線型依舊呈現下彎，股價位於所有均線之下。

中磊蘇州廠已於2月10日正式復工，並有1~2個月原料庫存，但2月產能仍受返工率低與延長春節假期影響，預期3月起逐漸改善，並同時開始提高竹南及菲律賓廠產能，未來產能配比將從蘇州60%、台灣20%、菲律賓20%，調整為蘇州50%、台灣20%、菲律賓30%，盼藉由提高菲律賓產能來降低全球地域性風險。

中磊去年第四季營收為95.73億元，季增加5.7%、年減少0.3%，中磊去年下半年營收大幅優於去年上半年主要是因為菲律賓新廠進入量產後開始對北美客戶出貨，此外，中磊也在去年12月出售仲琦(2419)持股1289.1萬股，合計處分利益為1.17億元，法人預估，約貢獻每股盈餘0.47元。

展望2020年，中磊主要營運動能來自轉型直供電信商後取得之訂單相對穩定，以及新增東南亞、印度、拉丁美洲地區訂單，整體訂單能見度仍高，惟法人認為，基於新型冠狀病毒可能的潛在影響，下修中磊2020年營收預估為365億元，年增14.8%，每股盈餘落在5.45元。

中磊2月合併營收22.56億元，月成長5.92%、年成長21.23%，主要是因去年基期較低，加上菲律賓新廠加入，中磊將於本周3月18日舉行線上法說會，屆時對營運以及疫情影響做出進一步說明。

(時報資訊)