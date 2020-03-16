北部1高中生確診 侯友宜：所有師生6月底前一律不准出國 10:582020/03/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（16日）表示，除了繼續掌握學生健康狀況、量體溫、校園消毒外，中央有系統指揮外，新北市更積極往前備戰，所有師生6月底前一律不准出國。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延全球，北部地區有1名高中生確診，新北市長侯友宜今（16日）表示，除了繼續掌握學生健康狀況、量體溫、校園消毒外，中央有系統指揮外，新北市更積極往前備戰，所有師生6月底前一律不准出國，除非有特例，要個案報准核定後才可出國。 侯友宜表示，校園內加強三級防護、校園安全，已告知所有學校師生採取更嚴格標準，師生6月底前原則上一律不准出國。 (中時 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #高中生 #確診 #學生 #老師 #學校 #侯友宜 #心北市長 #出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 台大教授最新「疫情趨勢圖」曝光！義大利下場比武漢慘 20:062020/03/12 生活 日男散播病毒引公憤 女店員確診新冠肺炎 13:352020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 川普危機四伏！巴西駐美大使中鏢 曾與他共進晚宴 14:552020/03/14 國際 悲慘的里程碑 全球逾14萬人確診5000死！世衛警告 歐洲成疫情震央 04:102020/03/15 國際大事 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 07:522020/03/16 生活 大陸15日新冠肺炎新增確診16例、死亡14例 09:392020/03/16 兩岸 政治熱門新聞 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 高雄「這區域」連署第一名 在地人嘆罷韓沒良心！ - 政治 口罩2.0真相？洛杉基曝：跟唐鳳幾乎完全沒關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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