新冠肺炎疫情蔓延全球，北部地區有1名高中生確診，新北市長侯友宜今（16日）表示，除了繼續掌握學生健康狀況、量體溫、校園消毒外，中央有系統指揮外，新北市更積極往前備戰，所有師生6月底前一律不准出國，除非有特例，要個案報准核定後才可出國。

侯友宜表示，校園內加強三級防護、校園安全，已告知所有學校師生採取更嚴格標準，師生6月底前原則上一律不准出國。

(中時 )