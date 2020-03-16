自稱「小鄭容和」的23歲王姓直播主，與妻子爭吵後，竟拿車上的生魚片刀，隨機刺死在路邊等人的林姓機車騎士，王男辯護律師在檢方聲押王男時，聲稱這是「傷害致死罪」並非殺人罪，引爆網友怒氣，狂罵「沒當庭把你槍斃才誇張」、「我O你媽這律師對得起自己念的書？」。

王男的辯護律師日前在檢方聲押王男時，以「王男有精神障礙」為由，爭辯王男並非故意殺人，而是涉及傷害致死罪。台北地檢署承辦檢察官將在明（17）日早到板橋殯儀館解剖林男遺體，確認林男死因。除了釐清林男死因外，主要是確認王男是否有殺人犯意，其犯行已涉及殺人罪，而不是王男律師所稱的傷害致死罪。

而王男律師「超盡責」的辯護說詞，PTT鄉民難以接受，各種髒話謾罵紛紛出爐，包括「沒當庭把你槍斃才誇張」、「你沒死才叫太誇張」、「律師哪需要良心? 那殺人犯都不用請律師」、「律師只認錢啦 誰管他媽三小天譴」，算是留言中相對客氣的。

(中時電子報)