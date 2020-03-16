台大公共衛生學院16日舉行抗COVID-19第6周說明會，針對瑞典、英國等國領袖表示要讓一部分民眾自然感染並自然產生免疫力，台大公衛學院副院長陳秀熙表示「萬萬不可」，因為這除了犧牲年老者和醫療不佳的國家，對防疫也會產生很大問題。

陳秀熙表示，目前新冠病毒已是全球五大洲流行，台大公衛學院持續監視每個國家的病例數、死亡數，因為死亡數很高表示當地病毒數很高。過去一周大家特別憂心的是美國，從西岸、東岸慢慢延伸到南北，短短一周50州急速淪陷，確診人數增至近3000人，死亡人數近60人，很希望美國趕快控制情況。

中東從10國增至17國，傳播風險一直往上飆升，亞洲國家也有印度、印尼等醫療體系較脆弱國家開始出現50到100個個案，澳洲也有百人以上確診；非洲過去只有北非，現在連南非也淪陷，從非社區轉為社區；南美洲也有阿根廷跟巴西淪陷。換言之病毒不像過去只在樞紐地區，而是向各國傳播。

陳秀熙說，既然是全球大流行，台灣不能置身事外。比較各國防疫措施，從最極端的封城到停課、管制公眾聚會、管制入境或是出入境隔離檢疫等。最近有歐洲某些國家領袖說不要檢疫，讓民眾自然感染，自然產生免疫，比較自由派的國家認為應該讓疫情自然發展，陳秀熙疾呼：「這萬萬不可！」讓所有人感染雖然可以自然免疫，但病毒會從年輕傳給老的，從醫療好的國家傳到不好的國家，會產生很大防疫問題。陳秀熙呼籲，聯合國應該集合各國領袖，把新冠肺炎定義為國際檢疫法定傳染病，台灣也要趕快把它定義為第一類法定傳染病，賦予法源。

(旺報 )