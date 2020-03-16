東區也有里長被盜帳號，區長陳勝楠在臉書上大罵詐諞集團可惡。（翻攝畫面／程炳璋台南傳真）

真是可惡，全台正為新冠肺炎疫情忙翻天，台南市近日竟有多名里長遭詐騙集團冒用line帳號貼圖，再以line打字給不知情里長兜售口罩，部分里長感覺不對勁，打電話確認，才讓此案曝光，東區、南區都有里長受害，警方認定是台南市首宗與疫情相關詐騙案。

新冠肺炎疫情已消耗台灣社會巨大成本，全民防疫期間，竟有詐騙集團想趁機發疫情財，台南市南區永寧里長王育貞與東區大德里長黃玉女的line圖像15日遭人冒用，再以文字向其他不知情里長佯稱有醫美公司歇業，出一批清庫存口照，照市價每片5元售出。

假大德里長黃玉女一口氣以line文字方式傳給東區與南區共3名里長，假永寧里長王育貞則傳給南區1名里長，皆要求以匯錢方式交易。

東區有里長差點上當，談好要匯1萬元買口罩，卻因對方急追匯款起疑，以電話打給黃玉女求證，「你是很缺錢？1萬元追這麼急」接電話的黃玉女感到莫名其妙，回稱自己並未賣口罩，才驚覺是詐騙手法。

受害的里長都覺得很生氣，王育貞表示，詐騙集團真可惡，竟然利用里長身分詐財，要是里民誤會，怪里長沒送口罩就算了還賣口罩，傳出去還能聽嗎？黃玉女也稱，當里長還被騙，傳出去太漏氣了。

台南市東區、南區警方都已介入偵辦，並協助里長將line的帳號加密，已防被盜，呼籲民眾對可疑訊息務必求證，不要輕易匯款。

(中時 )