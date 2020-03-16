彰化鹿港鎮34歲陳姓男子14日晚間疑似不滿4歲繼子不斷哭鬧擾眠，竟痛下毒手不斷爆打，導致男童全身是傷與腦震盪而痛苦哭鬧狂嘔吐，未料謝男更狠心在毒打後，直接開門把稚子丟到大馬路上，轉身回家呼呼大睡，在謝男遭逮捕後，彰縣社會局經警方通報立刻啟動孩童緊急安置作業，目前同住的2位小孩都已獲安置。

根據了解，男童為陳男妻子謝女與前夫所生、從母姓。謝女與前夫育有6歲兒、5歲女和死者謝童，前夫前年因案入獄，兩人離婚後，謝女帶著三個小孩在今年初與陳男再婚。不料陳男婚後動輒出手打小孩，因不當管教被列為高風險家庭。

14日案發當晚，謝童疑似因媽媽不在家而哭鬧不止、吵鬧不休不肯乖乖睡覺，引發陳男不滿，竟出手毆打，男童已出現嘔吐狀況仍不罷手，最後陳男竟還將奄奄一息的男童直接扔到馬路上，自己在家倒頭呼呼大睡，妻子15日凌晨返家時驚見兒子倒臥陳屍路邊，崩潰痛哭報警。

彰化縣政府社會處接獲警通報後，也立即指派社工前往調查了解陳男夫妻家庭狀況中，社工到場評估後，已緊急將另2名同住幼童帶離進行安置。後續將依兒童及少年福利與權益保障法進行相關法律事宜，並針對安置的2名倖存孩童進行心理輔導。

(中時電子報)