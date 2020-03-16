中信房屋近期透過網路調查，有63.1%的受訪者面對當前經濟局勢，會選擇以不動產（35.2%）、保留現金（14.4%）、黃金與貴金屬（13.5%）作為保值抗跌的投資標的。其中選擇「不動產」的比例較去年第二季成長了7%，「黃金與貴金屬」則成長了1%，顯示在經濟後勢充滿疑慮的當下，民眾對於資金的運用也採取較為保守的態度。

中信房屋研展室副理張漢超分析，全球新冠肺炎疫情持續升溫，影響所及已擴大到能源和原物料商品，國際間各類商業、生產活動面臨強勁衝擊，連帶影響台股表現持續震盪，民眾面對無法預估的前景已有將手中資產轉向避險、抗跌保值的規劃。

張漢超指出，當前疫情發展尚未趨緩，現階段任何有可能產生巨大波動的投資標的對民眾而言都可能隱含不確定的風險，因而在資產配置上轉趨保守。

對房市面政府該強化注重的問題，35.4%的受訪者建議政府要注意到高房價問題，其次為「房地稅制」與「金融利率政策」各占17.9%與11%的比重。在高房價的部分，受訪者提出「房價太高，無殼蝸牛一堆」、「成交價格下修空間仍然有限，易漲不易跌，但房屋市場超額供給」、「重罰炒房的人」、希望「有感降價」等意見。

張漢超認為，政府近年雖已大力在社會住宅、都更等房地產公共政策面下功夫，不過民眾真正受惠的比例仍然偏低，此外對於租稅或相關政策性的補助也缺乏普遍宣導，許多民眾仍無法了解掌握相關訊息。張漢超建議民眾有房地產相關計畫時，不妨可先向政府相關單位或房地產業者諮詢。同時也建議政府相關單位在政策宣導上可以選擇更貼近民眾的宣傳方式，以免利民美意大打折扣。

(工商 )