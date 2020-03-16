根據永慶房屋2020第二季網路會員調查，63%消費者認為新冠肺炎會使房價下跌，永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，在經濟情勢險峻的情況下，全球金融、投資商品皆受到衝擊，美股重挫進入熊市，更觸發熔斷機制，民眾恐慌情緒上升，即便房地產有價格波動較小的特性，消費者對於房價的看法仍轉趨悲觀。

除此之外，72%的消費者認為新冠肺炎對於房市的影響會持續到今年第二、三季。

永慶房屋另調查消費者對第二季房價趨勢的看法，認為房價會下跌的比例，由上季的30%跳升25個百分點至55%，看跌比例創2018年以來新高，而看漲及持平比例皆下降逾一成，顯見與中美貿易戰相比，新冠肺炎對房市的影響更甚。

謝志傑表示，受到疫情的影響，國內觀光業、航空業首當其衝，而餐飲住宿與零售業也大受影響，關店、歇業與無薪假等消息頻傳，將影響消費者的消費能力，因此，大多數的消費者認為第二季房價將下跌，也是合情合理，但在台灣疫情尚未失控，且低利環境持續的狀況下，房價大幅度崩跌的機會不高。

分別觀察七都會區對於第二季房價的看法，五都會區包括台北、新北、新竹、台中與高雄看跌房價比例均超過五成，顯示對房價信心出現潰堤，若與上一季相比，七都會區看跌比例都有15%以上的增幅，其中以台北、新竹及台中，分別增加28%、34%及29%最多。

謝志傑說明，台北市為台灣的經貿中心，對於景氣的變動較為敏感，看待房價的波動也相對較大。而新竹及台中則是台灣科技業及製造業的重鎮，而大多數的產業鏈與中國製造業密不可分，在中國封城停工的狀態下，供應鏈面臨斷鏈風險，成為受到疫情影響較大的都會區。

(工商 )