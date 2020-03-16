為吸引民眾購車，中華汽車（2204）宣布，即日起至3月底前，只要購買eMOVING iE125系列電動機車，就能享受首年基礎型電池月租優惠價199元（原價399元），另再提供3,000元購車金，及12期刷卡分期購車零利率優惠。以嘉義市為例，購買iE125扣除補助後月付不到4,000元。

中華車指出，針對消費者最在乎的電池耐用度，iE125採車電分離方案提供電池終身保固，並可讓車主依自身需求選擇最適合資費，包含：每月199元（基礎型，原價399元）、599元（輕量型）及799元（進階型）。其中基礎型適合住家與公司充電便利的客戶，在家充到飽，在外臨時用電則以單次付費方式至快充站補充電力；輕量型提供100分鐘超級充電時數；進階型為不限快充時數方案，適合都會區且騎乘里程高的車主。

以月租199元為例，騎每公里只要0.78元，業界最省，是最符合小資上班族或是載小朋友上下學的最佳代步工具。

(工商 )