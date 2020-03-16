涉嫌隨機殺人的王姓直播主，供稱患有思覺失調症，行凶前未定期服藥，外界質疑王男企圖利用精神障礙事由，作為法院不判死的「免死金牌」，前特偵組檢察官、律師鄭深元PO文認為，王男患精神疾病卻不服藥而行凶殺人，行為就如同酒駕肇事致人於死一樣，是否可比照處罰酒駕的《刑法》「原因自由行為」概念，來追究王男所涉的殺人罪責。

鄭深元PO文：「再多社會安全網都比不上乖乖吃藥。對精神病患，建立正確的用藥觀念很重要」

鄭深元認為，刑法上對於酒駕的處理依據是「原因自由行為」，就是你雖然酒駕開車撞人時行為能力有欠缺或減弱，責任能力不足，但是是不是要喝酒再開車，行為人是有決定權的，既然你決定喝酒開車，雖然酒後欠缺責任能力，但是還是需要對酒駕後肇事致人死傷的結果負責，這個處罰的學理依據就叫作「原因自由行為」。

鄭深元認為，同樣的，已經罹有思覺失調症的行為人，如果平常就有想要殺人的衝動，甚至已經隨時備好生魚片刀在身的妄想，這時如果再隨意抗拒服藥，因此發生殺人行為，不就應該一樣用「原因自由理論」，令其負殺人罪責。如果故意抗拒服藥，就負故意致死罪責，過失忘記服藥，至少應負過失殺人罪責，而不是一昧地認定「行為時」責任能力有欠缺來減刑。

法界人士說，《刑法》第19條第3項「原因自由行為」，係指行為人有犯罪故意，故意使自己陷入精神障礙或心智缺陷狀態，實行犯罪；或有犯罪故意，偶因過失陷入精神障礙或心智缺陷狀態時，實行犯罪；或無犯罪故意，但對客觀上應注意並能注意或可能預見之犯罪，主觀上卻疏未注意或確信其不發生，自陷於精神障礙或心智缺陷狀態之際，實行犯罪。

因此構成「原因自由行為」之行為人，對犯罪事實具有故意或應注意並能注意或可得預見，就不能依精神障礙或心智缺陷作藉口，減輕或免除其刑事責任。

(中時 )