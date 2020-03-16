雖大陸鋼廠力撐鋼價，但越南河靜鋼廠5月盤價大幅調降逾7%且為今年以來首度降價，可能將加劇亞洲鋼市震盪；中鋼(2002)4月/第二季內銷盤價終於止跌開高，但受到河靜鋼廠大降價影響，第二季鋼價漲幅恐受抑。

受新冠肺炎疫情衝擊，加上大陸鋼廠轉銷到越南市場的熱軋鋼品降價求售等雙重影響，越南河靜鋼廠13日開出的5月內銷盤價開低，其中，熱軋主力鋼品每公噸大降40美元、降幅達7.76%。

中鋼表示，以目前的鋼價情勢，河靜鋼調降5月價格應是各方預料中，惟在大陸鋼廠4月份熱軋平盤，且國際煤鐵礦原料仍處高檔下，河靜熱軋每公噸大降40美元似乎過大，不排除加劇亞洲鋼市震盪。

至於中國大陸鋼價反而相對持穩，鞍鋼12日開出的4月內銷盤價，包括熱軋、冷軋、熱鍍鋅及電磁鋼片等多項產品，都維持平盤。在此之前，寶鋼開出的4月產品，包括熱軋等多項產品，每公噸下跌人民幣50～100元，只有高端電磁鋼片調漲價格。

中鋼第二季起實施月盤及季盤混合制度，日前開出第二季/4月盤價平均漲300~600元，平均漲幅1.9%，預期第二季鋼市回穩後，可望於5月進一步增溫。受到冠肺炎疫情影響國際原物料價格，以及河靜熱軋每公噸大降40美元，亞洲鋼價恐持續震盪，鋼廠上半年營運仍辛苦。中鋼今股價跌到20.1元，中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等股早盤均弱勢整理。

(時報資訊)