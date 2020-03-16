中租-KY（5871）旗下仲信資融推出的「中租零卡分期」續與大型購物網合作後，宣布攜手三立媒體旗下電視電商平台《電電購》，消費者購買商品滿千元即可選擇零卡分期付款，透過連結電視電商平台來提升服務品質，提供消費者更便捷的消費場域。

仲信資融2018年9月將「零卡分期」業務線上化，獨創「4免」的行動支付分期服務。去年起開放電商與使用POS機的商家進行系統串接，增進商家業績，迄今全台已有數萬家信譽好、服務優質的特約商家加入合作平台，會員人次已突破10萬，建構零卡支付生活圈。

近來受新冠肺炎疫情影響，大眾盡量減少出入實體賣場，轉而透過手機、網路消費，將商品直接送到家，促進宅經濟當道。中租此次與三立電電購攜手合作，讓不使用信用卡或不想占信用卡額度的家庭主婦、電視族群，也能輕鬆分期、在家購物。

仲信資融副總張銘聰指出，「中租零卡分期」首次與電視電商合作，盼跨足手機、電視雙螢幕，切入電視族群新商機。電電購營運長陳永杰表示，電電購整合電視和電商購物，深度結合品牌、聚焦重點產品、波段長尾操作，可精準導入目標族群，多元通路銷售。

(時報資訊)