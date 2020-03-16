因應新冠疫情衝擊經濟和金融市場，全球央行陸續端出降息及QE的灑錢措施，台灣央行跟進與否成為本周最聚焦的金融議題。歐洲央行此次在全球央行降息中獨樹一幟，並未跟進。台灣會仿效歐央採取「針對性的措施」，還是在「利差」因素下跟進降息，本次的央行理監事會預期將是「最熱鬧」的一場！

財金官員表示，央行降或不降已經和計量經濟學無關，若以此次美國FED降4碼的動作，政治層面考量大於實質意義。美國有年底總統大選的考量，台灣沒有；在疫情的控制方面，台灣疫情可控性優於美國；因此，若要考量降息，應該是「利差」的因素。

歐洲央行主要再融資利率目前為0，存款機制利率為-0.5%，邊際放款率為0.25%。而美國FED降息6碼後，聯邦資金利率目標區間降到0%至0.25%的目標區間。至於台灣方面，目前台灣央行的重貼現率為1.375%，擔保放款融通利率為1.75%，短期融通利率為3.625%。央行在2009年2月因應金融海嘯將重貼現率調降到1.25%，當時的降幅為1碼。若要縮小「利差」，降低國際熱錢套利的誘因，降息確實有其必要性。此次若調降2碼，則重貼現率將為0.875%，創歷史新低。

但也有認為台灣央行不應跟進降息，而應該仿效歐洲央行（ECB）採取針對性措施。官員表示，連續性的降息已經造成全球貧富不均的情況愈趨嚴重。因為此次新冠肺炎而失業或公司解散的受害者，未必能受惠央行的降息；但央行降息對於有資產部位的大戶，卻能立刻受惠降息的好處。如此，央行的降息，只是讓貧富不均再度擴大，加深資本主義之惡。

在歐央此次未跟進降息的評論方面，富達國際全球總體經濟及投資策略分析總監Anna Stupnytska認為，歐洲央行這次決定不降息，選擇推出更具針對性的措施，實屬明智之舉。歐央不降息，顯示歐洲央行在應對這次意料之外的經濟衝擊上，選擇了與過去迥異的回應方式，並展現其運用貨幣政策的靈活性。歐洲央行選擇了集中向需要支援的經濟環節出手，針對企業債的量化寬鬆，同時推出具吸引力的定向長期再融資條款，以激勵銀行從央行借錢貸款給企業，無疑是朝正確方向邁進。

至於FED降息的相關評論，富達國際固定收益基金經理人Tim Foster認為，聯準會為市場注入大量流動性，能否除去市場疑慮，尚待觀察。金融危機爆發至今已逾十多年，聯準會這回重拾封塵已久的危機處理劇本，意味超低利率及購債的日子將會陪伴我們一段較長的時間。

(時報資訊)