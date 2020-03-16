大陸A股16日早盤指數高開後震盪走弱，三大股指全數翻綠。隨後股指弱勢盤整，創指跌幅一度超2％。截止上午盤中滬指報2870.15點、跌0.59％；創指報2000.59點，跌1.48％。

據新浪財經報導，觀察市場盤面，口罩、土地流轉、流感位居板塊漲幅榜前列，反觀通信、無線充電、衛星導航板塊則為跌幅榜前列，整體市場資金觀望情緒依舊彌漫。

(旺報 )

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