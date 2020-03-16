A股16日盤中滬指跌近0.6％ 口罩板塊掀漲停 11:112020/03/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股16日早盤指數高開後震盪走弱，三大股指全數翻綠。隨後股指弱勢盤整，創指跌幅一度超2％。截止上午盤中滬指報2870.15點、跌0.59％；創指報2000.59點，跌1.48％。 據新浪財經報導，觀察市場盤面，口罩、土地流轉、流感位居板塊漲幅榜前列，反觀通信、無線充電、衛星導航板塊則為跌幅榜前列，整體市場資金觀望情緒依舊彌漫。 (旺報 ) #板塊 #股指 #前列 #市場 #跌幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸關係永遠是台灣的重中之重 04:102020/03/12 時論廣場 《盤後解析》爆量收跌4.33％，持盈保泰為宜 14:492020/03/12 財經 美股開盤再大跌 旅遊相關股重挫 21:472020/03/12 財經 全球陷技術性熊市 A股最抗跌 04:092020/03/13 焦點新聞 台股黑色星期五 不甩財長信心喊話、開盤直接摜破萬點 09:512020/03/13 財經 美股慘跌進熊市 道指創1987年以來最大單日跌幅 10:012020/03/13 財經 陸股三大指數跌幅縮小 特高壓、汽車板塊走強 10:262020/03/13 財經 抗疫！川普宣布美國緊急狀態 美股狂飆近2000點 14:102020/03/14 財經 立委爭取民營市場配售口罩 經濟部回應了 16:532020/03/15 生活 降準措施推出 反彈有望出現 04:102020/03/16 焦點新聞 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 萬點行情告終！台股收盤重挫411點 台積電大跌13.5元 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 血腥大屠殺還沒完！ 美指期再跌停...油價暴殺6％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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