新冠肺炎疫情目前正快速在全球蔓延，各國生技廠商全力投注防堵，中科園區廠商-瑞基海洋生物科技傳出佳音，取得2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病毒之基因序列，將適用於實驗室使用的qPCR（Real-Time PCR）試劑及適用瑞基POCKIT平台的iiPCR系列試劑，研發成為兩種新冠肺炎病毒檢測試劑，日前已向衛生福利部提出專案申請，已有國內外廠商上門洽談合作。

瑞基海洋研發的新型冠狀病毒檢測試劑，日前已依循「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」向衛生福利部提出專案申請，並於3月9日將檢測試劑送國際組織Foundation for Innovative New Diagnostics（FIND）新型冠狀病毒分子診斷評測計畫，待審核通過後，即可應用於新型冠狀病毒的公衛政策與防疫監控。

中科管理局表示，瑞基海洋於93年3月4日核准進駐中科園區，產品包括核酸前處理試劑、核酸前處理設備、核酸檢驗試劑、核酸檢驗設備等。該公司藉由與學研單位產學合作，提升產品技術並培訓優質研發人才，曾多次獲得中科管理局「高科技前瞻技術發展計畫」、「研發精進產學合作計畫」等補助，投入生物技術產品研發，並獲頒前瞻創新獎、產業貢獻獎及創新產品獎等。

瑞基海洋表示，除原來在中科的自建廠房外，今年1月再向中科增租標準廠房，積極進行產能擴充與產線自動化規劃，配合因應當前新冠肺炎疫情緊急需要，有新型冠狀病毒檢測試劑與儀器設備需求，可立即調整產能產線投身防疫。

(工商 )